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#Зенит #Футбол #Лига чемпионов #Лацио

«Зенит» лишился шансов на плей-офф ЛЧ

19 минут назад

«Зенит» проиграл в гостях «Лацио» со счетом 1:3 в четвертом туре Лиги чемпионов.

Теперь таблица в группе выглядит так:

  • «Боруссия» – 9
  • «Лацио» – 8
  • «Брюгге» – 4
  • «Зенит» – 1

Шансы «Зенита» на плей-офф Лиги чемпионов: нулевые. Их не осталось даже теоретически.

Шансы «Зенита» на плей-офф Лиги Европы: не слишком большие. Если «Зенит» не выиграет в Брюгге, то лишится шансов на третье место. При победе все решится в последнем туре.

Оставшиеся матчи «Зенита»: в гостях с «Брюгге», дома с «Боруссией».

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