Зенит
Лига чемпионов
Футбол
Лацио
«Зенит» лишился шансов на плей-офф ЛЧ
19 минут назад
«Зенит» проиграл в гостях «Лацио» со счетом 1:3 в четвертом туре Лиги чемпионов.
Теперь таблица в группе выглядит так:
- «Боруссия» – 9
- «Лацио» – 8
- «Брюгге» – 4
- «Зенит» – 1
Шансы «Зенита» на плей-офф Лиги чемпионов: нулевые. Их не осталось даже теоретически.
Шансы «Зенита» на плей-офф Лиги Европы: не слишком большие. Если «Зенит» не выиграет в Брюгге, то лишится шансов на третье место. При победе все решится в последнем туре.
Оставшиеся матчи «Зенита»: в гостях с «Брюгге», дома с «Боруссией».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые