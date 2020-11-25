«Зенит» лишился шансов на плей-офф ЛЧ

Шансы «Зенита» на плей-офф Лиги чемпионов: нулевые. Их не осталось даже теоретически.

Шансы «Зенита» на плей-офф Лиги Европы: не слишком большие. Если «Зенит» не выиграет в Брюгге, то лишится шансов на третье место. При победе все решится в последнем туре.

Оставшиеся матчи «Зенита»: в гостях с «Брюгге», дома с «Боруссией».