Серхио Рамос
Криштиану Роналду
Футбол
Джанлуиджи Буффон
Лига наций
Испания
Ахмед Хассан
Поделиться:
Рамос установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную
0
Матч Испании и Швейцарии в Лиге наций стал для Серхио Рамоса 177-м в составе сборной. По этому показателю он вышел на первое место среди всех игроков в Европе.
Рамос обошел Джанлуиджи Буффона (176). К их показателю приближается Криштиану Роналду (169).
Мировой рекорд по количеству матчей за сборную удерживает египтянин Ахмед Хассан – 184. Ему 45 лет. Хассан не выступал за сборную с 2012 года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые