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#Серхио Рамос #Криштиану Роналду #Футбол #Джанлуиджи Буффон #Лига наций #Испания #Ахмед Хассан
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Рамос установил рекорд Европы по количеству матчей за сборную

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Матч Испании и Швейцарии в Лиге наций стал для Серхио Рамоса 177-м в составе сборной. По этому показателю он вышел на первое место среди всех игроков в Европе.

Рамос обошел Джанлуиджи Буффона (176). К их показателю приближается Криштиану Роналду (169).

Мировой рекорд по количеству матчей за сборную удерживает египтянин Ахмед Хассан – 184. Ему 45 лет. Хассан не выступал за сборную с 2012 года.

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