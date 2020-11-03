Алассан Плеа
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия М
Шахтер
Плеа делает результативные действия в каждом матче Лиги чемпионов
03 ноября, 21:14
Статистика Алассана Плеа из «Боруссии» М в этой Лиге чемпионов:
Интересно, что за пять матчей в Бундеслиге Плеа забил только один гол. В прошлом сезоне у него было 10 голов и 10 ассистов.
Плеа 27 лет. «Боруссия» купила его у «Ниццы» в 2018 году за 23 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов.
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