Плеа делает результативные действия в каждом матче Лиги чемпионов

Статистика Алассана Плеа из «Боруссии» М в этой Лиге чемпионов:

«Интер» – ассист

«Реал» – ассист

«Шахтер» – три гола

Интересно, что за пять матчей в Бундеслиге Плеа забил только один гол. В прошлом сезоне у него было 10 голов и 10 ассистов.

Плеа 27 лет. «Боруссия» купила его у «Ниццы» в 2018 году за 23 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов.