Алассан Плеа
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#Алассан Плеа #Футбол #Лига чемпионов #Боруссия М #Шахтер

Плеа делает результативные действия в каждом матче Лиги чемпионов

03 ноября, 21:14

dpa/Global Look Press

Статистика Алассана Плеа из «Боруссии» М в этой Лиге чемпионов:

Интересно, что за пять матчей в Бундеслиге Плеа забил только один гол. В прошлом сезоне у него было 10 голов и 10 ассистов.

Плеа 27 лет. «Боруссия» купила его у «Ниццы» в 2018 году за 23 миллиона евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов.

Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:6
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Плеа 8
Бондарь 17
Плеа 26
Бенсебаини 44
Штиндль 65
Плеа 79
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