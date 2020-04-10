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#Кенни Далглиш #Футбол #коронавирус #АПЛ #Ливерпуль

Кенни Далглиш заразился коронавирусом

10 апреля, 22:00

imago sportfotodienst / Global Look Press

«Ливерпуль» подтвердил информацию у себя на официальном сайте. 8 апреля Далглиш был доставлен в больницу, внутривенно ему были введены антибиотики.

Ранее у него не было симптомов коронавируса, но тест оказался положительным.

Клуб сообщает, что Далглиш самоизолировался со своей семьей еще до поступления в больницу. Сейчас он призывает соблюдать рекомендации правительства и благодарит сотрудников Национальной службы здравоохранения за самоотверженность и храбрость в это нелегкое время.

«Ливерпуль» обещает держать в курсе о состоянии здоровья Далглиша.

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