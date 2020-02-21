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#Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы #Бундеслига #Боруссия Д #РБ Лейпциг #Байер #Айнтрахт Ф #Вольфсбург

Впервые с 1993 года за одну неделю в еврокубках победили пять немецких клубов

21 февраля, 10:30

www.imago-images.de / Global Look Press

Клубы из Германии лучше всех подошли к возобновлению сезона еврокубков. Вот их результаты на этой неделе. Пять из пяти:

  • «Боруссия» Д – «ПСЖ» 2:1;
  • «Тоттенхэм» – «Лейпциг» 0:1;
  • «Айнтрахт» – «Ред Булл» 4:1;
  • «Байер» – «Порту» 2:1;
  • «Вольфсбург» – «Мальме» 2:1.

Четыре из пяти матчей немцы проводили дома и в них обязательно пропускали по голу. Единственная сухая победа – у «Лейпцига» на выезде. Пять побед на одной неделе для немецких клубов случились впервые с 1993 года.

Всего у Германии осталось шесть клубов. На следующей неделе «Бавария» сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против «Челси».

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#Байер
#Айнтрахт Ф
#Вольфсбург