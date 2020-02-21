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Впервые с 1993 года за одну неделю в еврокубках победили пять немецких клубов
21 февраля, 10:30
Клубы из Германии лучше всех подошли к возобновлению сезона еврокубков. Вот их результаты на этой неделе. Пять из пяти:
- «Боруссия» Д – «ПСЖ» 2:1;
- «Тоттенхэм» – «Лейпциг» 0:1;
- «Айнтрахт» – «Ред Булл» 4:1;
- «Байер» – «Порту» 2:1;
- «Вольфсбург» – «Мальме» 2:1.
Четыре из пяти матчей немцы проводили дома и в них обязательно пропускали по голу. Единственная сухая победа – у «Лейпцига» на выезде. Пять побед на одной неделе для немецких клубов случились впервые с 1993 года.
Всего у Германии осталось шесть клубов. На следующей неделе «Бавария» сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против «Челси».
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