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#Зенит #РПЛ #ЦСКА #Динамо

«Зенит» лидирует в РПЛ после 12 туров. В тройке – «Динамо» и ЦСКА

час назад

В РПЛ завершился 12-й тур. Лидер турнирной таблицы – «Зенит», который набрал 26 очков. Это самая результативная команда чемпионата (30 голов).

Важные сюжеты тура:

Места в еврокубковой зоне занимают «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». «Локомотив» – единственная команда, которая проиграла только раз:

В зоне вылета идут «Уфа» и «Урал». За «Уфу» играет лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, который забил 10 голов.

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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