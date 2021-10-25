«Зенит» лидирует в РПЛ после 12 туров. В тройке – «Динамо» и ЦСКА

В РПЛ завершился 12-й тур. Лидер турнирной таблицы – «Зенит», который набрал 26 очков. Это самая результативная команда чемпионата (30 голов).

Важные сюжеты тура:

Места в еврокубковой зоне занимают «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». «Локомотив» – единственная команда, которая проиграла только раз: