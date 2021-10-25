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«Зенит» лидирует в РПЛ после 12 туров. В тройке – «Динамо» и ЦСКА
час назад
В РПЛ завершился 12-й тур. Лидер турнирной таблицы – «Зенит», который набрал 26 очков. Это самая результативная команда чемпионата (30 голов).
Важные сюжеты тура:
- Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в РПЛ. Мяч «Спартаку» – 143-й
- «Спартак» впервые пропустил семь голов в РПЛ. Это его крупнейшее поражение в чемпионатах России
- Кордоба не реализовал два пенальти из трех в РПЛ. Это лучший бомбардир «Краснодара»
- «Динамо» забило четыре гола «Химкам» в РПЛ. Захарян отдал три ассиста
Места в еврокубковой зоне занимают «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». «Локомотив» – единственная команда, которая проиграла только раз:
В зоне вылета идут «Уфа» и «Урал». За «Уфу» играет лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, который забил 10 голов.
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