РПЛ
Арсен Захарян
Динамо
Химки
«Динамо» забило четыре гола «Химкам» в РПЛ и поднялось на второе место. Захарян отдал три ассиста
57 минут назад
- «Химки» пропустили по два раза в первом тайме и во втором. Единственный отыгранный мяч забит ими на 90-й минуте.
- Вячеслав Грулев сделал первый дубль в сезоне. Всего у него три гола в десяти матчах.
- Арсен Захарян сделал три голевые передачи и поднялся на первое место среди ассистентов лиги. У него пять передач в сезоне, у ближайших преследователей по четыре (Рифат Жамалетдинов из «Локомотива» и Себастьян Шиманьски из «Динамо»).
- «Динамо» после этой победы набрало 23 очка и поднялось на второе место, сравнявшись с «Зенитом». Третьим идет «Сочи» с 21 очком. У обеих команд по матчу в запасе. «Химки» идут на 13-м месте с 11 очками.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые