РПЛ
Арсен Захарян
Динамо
Химки
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Динамо #Арсен Захарян #Химки

«Динамо» забило четыре гола «Химкам» в РПЛ и поднялось на второе место. Захарян отдал три ассиста

57 минут назад
Матч завершен
Динамо
Москва
Тюкавин 52
Грулев 60
4:1
Матч завершен
Химки
Химки
Адеми 90
  • «Динамо» и «Химки» открыли 12-й тур РПЛ.  Игра прошла в день рождения Льва Яшина, поэтому «Динамо» вышло на игру в ретро-форме.
  • «Химки» пропустили по два раза в первом тайме и во втором. Единственный отыгранный мяч забит ими на 90-й минуте.
  • Вячеслав Грулев сделал первый дубль в сезоне. Всего у него три гола в десяти матчах.
  • Арсен Захарян сделал три голевые передачи и поднялся на первое место среди ассистентов лиги. У него пять передач в сезоне, у ближайших преследователей по четыре (Рифат Жамалетдинов из «Локомотива» и Себастьян Шиманьски из «Динамо»).
  • «Динамо» после этой победы набрало 23 очка и поднялось на второе место, сравнявшись с «Зенитом». Третьим идет «Сочи» с 21 очком. У обеих команд по матчу в запасе. «Химки» идут на 13-м месте с 11 очками.
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Спартак» и «Динамо» устроили драку. Все началось с жесткого подката Захаряна, после которого толкались обе команды
«Динамо» удалило видео, где тренер вытирает доску клубной футболкой. И посмеялось над Слуцким, поругавшись с «Рубином» в комментариях
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Динамо
#Арсен Захарян
#Химки