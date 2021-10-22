Динамо - Химки: 22 октября 2021 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - Химки: 22 октября 2021 смотреть онлайн

Химки
Химки
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
22 окт. 2021, -:- МСК
22.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
0
Химки
1
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1
Динамо
0
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:30
Динамо
0 : 0
Химки
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:30
Динамо
0
Химки
0
12.10.2016 12 окт. 2016 ср 18:30
Химки
0 : 0
Динамо
12.10.2016 12 окт. 2016 ср 18:30
Химки
0
Динамо
0
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
Динамо
2 : 1
Химки
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
Динамо
2
Химки
1
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
Химки
0 : 2
Динамо
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
Химки
0
Динамо
2
21.03.2009 21 марта 2009 сб 15:15
Динамо
3 : 2
Химки
21.03.2009 21 марта 2009 сб 15:15
Динамо
3
Химки
2
02.08.2008 02 авг. 2008 сб 17:00
Химки
1 : 1
Динамо
02.08.2008 02 авг. 2008 сб 17:00
Химки
1
Динамо
1
23.03.2008 23 марта 2008 вс 18:00
Динамо
2 : 0
Химки
23.03.2008 23 марта 2008 вс 18:00
Динамо
2
Химки
0
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 18:30
Химки
1 : 0
Динамо
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 18:30
Химки
1
Динамо
0
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 18:00
Динамо
2 : 1
Химки
21.04.2007 21 апр. 2007 сб 18:00
Динамо
2
Химки
1

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