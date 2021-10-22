Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Португалия
Шотландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Динамо VS Химки
Поделиться:
Динамо - Химки: 22 октября 2021 смотреть онлайн
Динамо
Москва
-:-
Динамо - Химки: 22 октября 2021 смотреть онлайн
Химки
Химки
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
22 окт. 2021, -:- МСК
22.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Прошлые матчи
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
0 : 1
Химки
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Динамо
0
Химки
1
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:00
Химки
1
Динамо
0
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
Динамо
0 : 0
Химки
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:30
Динамо
0
Химки
0
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
Химки
0 : 0
Динамо
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
Химки
0
Динамо
0
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
Динамо
2 : 1
Химки
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
19:00
Динамо
2
Химки
1
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
14:00
Химки
0 : 2
Динамо
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
14:00
Химки
0
Динамо
2
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
Динамо
3 : 2
Химки
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
Динамо
3
Химки
2
02.08.2008
02 авг. 2008
сб
17:00
Химки
1 : 1
Динамо
02.08.2008
02 авг. 2008
сб
17:00
Химки
1
Динамо
1
23.03.2008
23 марта 2008
вс
18:00
Динамо
2 : 0
Химки
23.03.2008
23 марта 2008
вс
18:00
Динамо
2
Химки
0
11.08.2007
11 авг. 2007
сб
18:30
Химки
1 : 0
Динамо
11.08.2007
11 авг. 2007
сб
18:30
Химки
1
Динамо
0
21.04.2007
21 апр. 2007
сб
18:00
Динамо
2 : 1
Химки
21.04.2007
21 апр. 2007
сб
18:00
Динамо
2
Химки
1
Новости
Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
#Антон Шунин
12 июня, 11:29
«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Роман Евгеньев, которого Россия экстренно вызвала на Евро-2020
#Роман Евгеньев
11 июня, 11:54
Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
#Максим Глушенков
10 мая, 20:41
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Ой, какой ляп Нойштедтера: вышел на замену, поскользнулся и отдал мяч под гол
#Роман Нойштедтер
01 мая, 17:20
Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
26 апреля, 13:45
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
#ЧГК
12 апреля, 09:10
#
Новости матча
«Динамо» объявило о трансфере Диего Лаксальта из «Милана»
22 июня, 18:15
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
31 мая, 16:01
ЦСКА проиграл «Динамо» и остался без еврокубков впервые за 20 лет
16 мая, 15:55
«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки
10 мая, 21:02
Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку
10 мая, 20:15