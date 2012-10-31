Матч завершен
Динамо
Москва
Кураньи 82
Панюков 87
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
Соболев 55
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
31 окт. 2012, 19:00 МСК
31.10.2012, 19:00 МСК
среда
Василий Мирошниченко
Василий Мирошниченко
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Чичерин
Никита Чичерин
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
59
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
59
0
Ропотан
Адриан Ропотан
75
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Яншер
Якоб Яншер
90
0
Кураньи
Кевин Кураньи
82'
82'
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Рыков
Владимир Рыков
0
Ломич
Марко Ломич
0
Мисимович
Звездан Мисимович
0
Юсупов
Артур Юсупов
0
Соловьев
Иван Соловьев
0
Панюков
Андрей Панюков
87'
Химки
мин
0
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
0
Филатов
Валентин Филатов
69
0
Даниловский
Сергей Даниловский
46
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
0
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90
0
Комков
Михаил Комков
90
0
Померко
Алексей Померко
90
0
Бреев
Сергей Бреев
57
0
Гвазава
Леван Гвазава
90
0
Соболев
Владимир Соболев
55'
55'
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
0
Котов
Сергей Котов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковба
Денис Ковба
0
Кузнецов
Евгений Кузнецов
0
Мамаев
Эльдар Мамаев
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев