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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Химки
Химки
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Агийяр 34
Кержаков 89
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
2 авг. 2009, 14:00 МСК
2.08.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
90
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
66
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Самсонов
Олег Самсонов
0
Киракосян
Барсег Киракосян
0
Попов
Денис Попов
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
68
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Агийяр
Луис Агийяр
34'
34'
63
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
89'
89'
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
38
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Димидко
Александр Димидко
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов