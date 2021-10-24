«Спартак» впервые пропустил семь голов в РПЛ. Это его крупнейшее поражение в чемпионатах России

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ – 1:7. Это его самое крупное поражение в чемпионатах России.

До этого «Спартак» никогда не проигрывал с разницей в шесть мячей. Предыдущий антирекорд – матч против «Зенита» в 2012 году (0:5).

Семь голов за один матч «Спартак» пропускал в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» в 2017 году.