Спартак
РПЛ
Зенит
«Спартак» впервые пропустил семь голов в РПЛ. Это его крупнейшее поражение в чемпионатах России
31 минуту назад
«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ – 1:7. Это его самое крупное поражение в чемпионатах России.
До этого «Спартак» никогда не проигрывал с разницей в шесть мячей. Предыдущий антирекорд – матч против «Зенита» в 2012 году (0:5).
Семь голов за один матч «Спартак» пропускал в Лиге чемпионов от «Ливерпуля» в 2017 году.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые