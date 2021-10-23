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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 24 октября 2021 года

31 минуту назад

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся друг с другом в девятом туре АПЛ. Матч пройдет на «Олд Траффорд». Дата проведения игры – 24 октября.

Матч «МЮ» и «Ливерпуля» стартует в 18:30 по московскому времени. Перед этим состоятся игры «Брентфорд» – «Лестер» и «Вест Хэм» – «Тоттенхэм». Они начнутся в 16:00 по Москве.

Перед стартом девятого тура «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ. За восемь матчей команда набрала 18 очков. «МЮ» шестой – у него 14 очков.

Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Ливерпуль
Ливерпуль
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Источник:
Гол.ру
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