АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 24 октября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся друг с другом в девятом туре АПЛ. Матч пройдет на «Олд Траффорд». Дата проведения игры – 24 октября.

Матч «МЮ» и «Ливерпуля» стартует в 18:30 по московскому времени. Перед этим состоятся игры «Брентфорд» – «Лестер» и «Вест Хэм» – «Тоттенхэм». Они начнутся в 16:00 по Москве.

Перед стартом девятого тура «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ. За восемь матчей команда набрала 18 очков. «МЮ» шестой – у него 14 очков.

Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»