АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 24 октября 2021 года
31 минуту назад
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» встретятся друг с другом в девятом туре АПЛ. Матч пройдет на «Олд Траффорд». Дата проведения игры – 24 октября.
Матч «МЮ» и «Ливерпуля» стартует в 18:30 по московскому времени. Перед этим состоятся игры «Брентфорд» – «Лестер» и «Вест Хэм» – «Тоттенхэм». Они начнутся в 16:00 по Москве.
Перед стартом девятого тура «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ. За восемь матчей команда набрала 18 очков. «МЮ» шестой – у него 14 очков.
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые