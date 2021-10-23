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АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
38 минут назад
24 октября «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в девятом туре АПЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.
Okko Sport проведет прямую трансляцию этого матча. Игру смогут посмотреть обладатели подписки. Прямая ссылка на матч – вот.
«МЮ» подходит к этому матчу с одним очком в трех последних играх АПЛ. «Ливерпуль» в этом сезоне пять раз победил и трижды сыграл вничью.
В таблице команды разделяет четыре очка.
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