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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 24 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

38 минут назад

24 октября «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в девятом туре АПЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Okko Sport проведет прямую трансляцию этого матча. Игру смогут посмотреть обладатели подписки. Прямая ссылка на матч – вот.

«МЮ» подходит к этому матчу с одним очком в трех последних играх АПЛ. «Ливерпуль» в этом сезоне пять раз победил и трижды сыграл вничью. 

В таблице команды разделяет четыре очка.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Ливерпуль
Ливерпуль
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Okko Sport
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