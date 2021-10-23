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#АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 24 октября 2021 года

35 минут назад

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в матче АПЛ. Игра пройдет 24 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа «МЮ» – 3,00
  • Ничья – 3,70
  • Победа «Ливерпуля» – 2,28

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из восьми последних матчей во всех турнирах. В Лиге чемпионов клуб проигрывал «Аталанте» со счетом 0:2, но победил 3:2.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» опережает «МЮ» на четыре очка (18:14). У «Ливерпуля» еще не было поражений в этом сезоне. Последний раз команда проигрывала в апреле в Лиге чемпионов.

За все время «МЮ» и «Ливерпуль» играли друг с другом 209 раз. «МЮ» имеет в этих матчах 82 победы, «Ливерпуль» – 69.

Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед
Манчестер
-:-
Ливерпуль
Ливерпуль
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Источник:
Гол.ру
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