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АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 24 октября 2021 года
35 минут назад
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют друг с другом в матче АПЛ. Игра пройдет 24 октября и начнется в 18:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа «МЮ» – 3,00
- Ничья – 3,70
- Победа «Ливерпуля» – 2,28
«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре из восьми последних матчей во всех турнирах. В Лиге чемпионов клуб проигрывал «Аталанте» со счетом 0:2, но победил 3:2.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» опережает «МЮ» на четыре очка (18:14). У «Ливерпуля» еще не было поражений в этом сезоне. Последний раз команда проигрывала в апреле в Лиге чемпионов.
За все время «МЮ» и «Ливерпуль» играли друг с другом 209 раз. «МЮ» имеет в этих матчах 82 победы, «Ливерпуль» – 69.
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