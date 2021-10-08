Дмитрий Чистяков
ЧМ-2022
Россия
Словакия
Чистяков – третий дебютант сборной России в игре против Словакии
вчера, 23:11
Дмитрий Чистяков вышел на замену на 63-й минуте матча Россия – Словакия в отборе на ЧМ-2022. Он заменил партнера по «Зениту» Александра Ерохина.
Чистяков вышел на поле при счете 1:0 в пользу сборной России. Ранее он уже вызывался в сборную, но никогда не выходил на поле.
До этого Чистяков играл только за юношескую сборную России. Он дебютировал за нее в апреле 2012 года – и сразу забил гол в ворота Латвии.
Чистякову 27 лет. Он стал третьим дебютантом в матче России и Словакии. В стартовом составе вышли Алексей Сутормин и Сергей Терехов.
Терехов вышел в стартовом составе на матч Россия – Словакия. Это его дебют за сборную
Сутормин дебютировал за сборную России в матче против Словакии. Он играет на позиции Фернандеса
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