Матеу Лаос
ЧМ-2022
Россия
Словакия
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#Матеу Лаос #Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Лаос – главный судья на матче между Россией и Словакией

10 часов назад

🇷🇺 Россия сыграет со 🇸🇰 Словакией в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет 8 октября в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

Главным арбитром назначен Матеу Лаос. Его ассистентами станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. На ВАР отработают Хуан Мартинес и Теодоро Собрино. Резервный судья – Хосе Луис Мунуэра.

После шести туров Россия занимает второе место в группе Н. В первом матче она проиграла Словакии со счетом 1:2 – это единственное поражение в отборе к ЧМ-2022.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Где смотреть матч Россия – Словакия

Прогноз на матч Россия – Словакия

Россия
-:-
Словакия
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Источник:
РФС
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