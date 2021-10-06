Матеу Лаос
ЧМ-2022
Россия
Словакия
Лаос – главный судья на матче между Россией и Словакией
10 часов назад
🇷🇺 Россия сыграет со 🇸🇰 Словакией в отборочном матче к ЧМ-2022. Игра пройдет 8 октября в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.
Главным арбитром назначен Матеу Лаос. Его ассистентами станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар. На ВАР отработают Хуан Мартинес и Теодоро Собрино. Резервный судья – Хосе Луис Мунуэра.
После шести туров Россия занимает второе место в группе Н. В первом матче она проиграла Словакии со счетом 1:2 – это единственное поражение в отборе к ЧМ-2022.
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022
Где смотреть матч Россия – Словакия
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые