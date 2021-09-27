Лига чемпионов: во сколько начало матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 сентября 2021 года

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» проведут матч во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет 28 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Единственное поражение «ПСЖ» в этом сезоне было в Суперкубке Франции. В чемпионате Франции «ПСЖ» имеет восемь побед, в Лиге чемпионов – ничью с «Брюгге» (1:1).

«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» Суперкубок Англии. Потом было поражение от «Тоттенхэма» в матче АПЛ. В Лиге чемпионов клуб обыграл «Боруссию» (6:3).

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

Где смотреть матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити»