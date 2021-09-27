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#Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити

Лига чемпионов: где смотреть матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

5 часов назад

«ПСЖ» сыграет против «Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч начнется 28 сентября в 22:00 по московскому времени. Команды встречаются во втором туре.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити». Она начнется в 21:45 по московскому времени. Игру можно посмотреть по этой ссылке.

На «Матч Премьер» в это время пройдет онлайн всех матчей – параллельно играются сразу шесть игр. В 19:45 по Москве пройдут еще два матча. «Матч ТВ» покажет игру «Шахтера» и «Интера».

До этого «Манчестер Сити» забил шесть голов «РБ Лейпцигу» (6:3). «ПСЖ» потерял очки в Бельгии, где играл с «Брюгге» (1:1).

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

ПСЖ
Париж
-:-
Манчестер Сити
Манчестер
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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