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Лига чемпионов: где смотреть матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
5 часов назад
«ПСЖ» сыграет против «Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч начнется 28 сентября в 22:00 по московскому времени. Команды встречаются во втором туре.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию матча «ПСЖ» – «Манчестер Сити». Она начнется в 21:45 по московскому времени. Игру можно посмотреть по этой ссылке.
На «Матч Премьер» в это время пройдет онлайн всех матчей – параллельно играются сразу шесть игр. В 19:45 по Москве пройдут еще два матча. «Матч ТВ» покажет игру «Шахтера» и «Интера».
До этого «Манчестер Сити» забил шесть голов «РБ Лейпцигу» (6:3). «ПСЖ» потерял очки в Бельгии, где играл с «Брюгге» (1:1).
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