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#Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити

Лига чемпионов: прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 сентября 2021 года

6 часов назад

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Это игра второго тура. Она стартует 28 сентября в 22:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

  • Победа «ПСЖ» – 3,05
  • Ничья – 3,65
  • Победа «Ман Сити» – 2,28

«ПСЖ» никогда в истории не выигрывал у «Ман Сити». За все время команды провели пять матчей. «Манчестер Сити» трижды побеждал, два раза была ничья.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1). «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» – 6:3.

Лионель Месси может выйти на поле в этом матче. Он пропускал игру Лиги 1 из-за травмы, но сейчас занимается в общей группе.

Где смотреть матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

ПСЖ
Париж
-:-
Манчестер Сити
Манчестер
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Источник:
Гол.ру
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