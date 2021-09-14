«Янг Бойз» победил «Манчестер Юнайтед», забив на пятой добавленной минуте после паса Лингарда

В другом матче «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом». Во втором тайме удаление заработал Юссеф Эн-Несири, поэтому «Зальцбург» завершал игру в большинстве.

Судья 🇧🇾 Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти за первый тайм: три – в пользу «Зальцбурга» (реализован только один), один – в пользу «Севильи» (его реализовал Иван Ракитич).