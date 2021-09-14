Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
Севилья
Зальцбург
Янг Бойз
«Янг Бойз» победил «Манчестер Юнайтед», забив на пятой добавленной минуте после паса Лингарда
вчера, 21:38
14 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.
«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Янг Бойз». В первом тайме красную карточку получил защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака.
В добавленное время Джесси Лингард отдал пас на соперника, который забил победный гол.
Главный герой – Криштиану Роналду:
- Забил первый гол группового этапа этого сезона.
- Забил первый гол за «МЮ» в Лиге чемпионов после возвращения.
- Провел 177-й матч в ЛЧ. Это повторение рекорда Икера Касильяса по количеству игру.
В другом матче «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом». Во втором тайме удаление заработал Юссеф Эн-Несири, поэтому «Зальцбург» завершал игру в большинстве.
Судья 🇧🇾 Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти за первый тайм: три – в пользу «Зальцбурга» (реализован только один), один – в пользу «Севильи» (его реализовал Иван Ракитич).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые