Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
Севилья
Зальцбург
Янг Бойз
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Криштиану Роналду #Манчестер Юнайтед #Зальцбург #Севилья #Янг Бойз

«Янг Бойз» победил «Манчестер Юнайтед», забив на пятой добавленной минуте после паса Лингарда

вчера, 21:38

14 сентября стартовал групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Янг Бойз». В первом тайме красную карточку получил защитник «МЮ» Аарон Ван-Биссака. 

В добавленное время Джесси Лингард отдал пас на соперника, который забил победный гол.

Главный герой – Криштиану Роналду:

  • Забил первый гол группового этапа этого сезона.
  • Забил первый гол за «МЮ» в Лиге чемпионов после возвращения.
  • Провел 177-й матч в ЛЧ. Это повторение рекорда Икера Касильяса по количеству игру.
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Нгамале 66
Сибачо 90
2:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 13

В другом матче «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом». Во втором тайме удаление заработал Юссеф Эн-Несири, поэтому «Зальцбург» завершал игру в большинстве.

Судья 🇧🇾 Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти за первый тайм: три – в пользу «Зальцбурга» (реализован только один), один – в пользу «Севильи» (его реализовал Иван Ракитич).

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 42
1:1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Сучич 21
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Роналду красиво залетел в Лигу чемпионов с «МЮ»: помог пострадавшему охраннику, повторил рекорд по матчам в турнире и снова забил
Сумасшествие в Севилье – четыре пенальти за тайм, половина незабитых. Три из них заработал один и тот же игрок
Лига чемпионов изменила формат календаря в группах. Главное: теперь команда не сможет дома и начинать, и заканчивать
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Криштиану Роналду
#Манчестер Юнайтед
#Зальцбург
#Севилья
#Янг Бойз