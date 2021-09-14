Роналду проводит 177-й матч в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд Касильяса

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч первого тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Это его 177-й матч в ЛЧ – 53 из них прошли в составе «МЮ». Роналду сравнялся с бывшим вратарем «Реала» и «Порту» Икером Касильясом, которому принадлежит рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Роналду пять раз выигрывал ЛЧ: четыре раза – с «Реалом», один раз – с «Манчестер Юнайтед». Он лучший бомбардир в истории турнира.