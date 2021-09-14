Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Икер Касильяс
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Икер Касильяс #Янг Бойз

Роналду проводит 177-й матч в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд Касильяса

31 минуту назад

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч первого тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Это его 177-й матч в ЛЧ – 53 из них прошли в составе «МЮ». Роналду сравнялся с бывшим вратарем «Реала» и «Порту» Икером Касильясом, которому принадлежит рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Роналду пять раз выигрывал ЛЧ: четыре раза – с «Реалом», один раз – с «Манчестер Юнайтед». Он лучший бомбардир в истории турнира.

Идет первый тайм
Янг Бойз
Берн
0:1
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 13
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Источник:
Gracenote Live
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