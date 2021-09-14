«Зальцбург» заработал три пенальти за тайм в матче с «Севильей», но реализовал один.

«Севилья» и «Зальцбург» проводят матч первого тура Лиги чемпионов. За тайм «Зальцбург» получил три пенальти:

❌ 13-я минута. Карим Адейеми пробил мимо.

✅ 21-я минута. Лука Сучич забил.

❌ 36-й минута. Лука Сучич не забил.

На 41-й минуте полузащитник Иван Ракитич исполнял пенальти за «Севилью» и реализовал удар.

В прошлом сезоне «Зальцбург» занял третье место в группе и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от «Вильярреала», который выиграл турнир.