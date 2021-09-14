Зальцбург
Лига чемпионов
Севилья
«Зальцбург» заработал три пенальти за тайм в матче с «Севильей», но реализовал один.
9 минут назад
«Севилья» и «Зальцбург» проводят матч первого тура Лиги чемпионов. За тайм «Зальцбург» получил три пенальти:
- ❌ 13-я минута. Карим Адейеми пробил мимо.
- ✅ 21-я минута. Лука Сучич забил.
- ❌ 36-й минута. Лука Сучич не забил.
На 41-й минуте полузащитник Иван Ракитич исполнял пенальти за «Севилью» и реализовал удар.
В прошлом сезоне «Зальцбург» занял третье место в группе и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы от «Вильярреала», который выиграл турнир.
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