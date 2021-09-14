Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Манчестер Юнайтед #Янг Бойз

Роналду забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения

21 минуту назад

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на первый матч Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Он забил на 14-й минуте после голевой передачи Бруну Фернандеша.

Это первый гол Роналду за «МЮ» в Лиге чемпионов после возвращения. Так же было в АПЛ, где он сделал дубль в матче против «Ньюкасла».

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год и вернулся в клуб в августе-2021. В 2008 году он выигрывал с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов.

Роналду проводит 177-й матч в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд Касильяса

Идет первый тайм
Янг Бойз
Берн
0:1
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 13
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Первый матч Роналду после возвращения в «МЮ». Мама плакала на трибуне, над полем летал самолет с лозунгом про дело об изнасиловании
Это «МЮ» запустил узнаваемый бренд CR7. Фергюсон уговорил Роналду взять седьмой номер – так все началось
Роналду не всегда играл под семеркой: брал номер в честь Роналдо, уступал Раулю, а в сборной отказался от десятки
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Лига чемпионов
#Манчестер Юнайтед
#Янг Бойз