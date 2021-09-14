Роналду забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов после возвращения

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на первый матч Лиги чемпионов против «Янг Бойз». Он забил на 14-й минуте после голевой передачи Бруну Фернандеша.

Это первый гол Роналду за «МЮ» в Лиге чемпионов после возвращения. Так же было в АПЛ, где он сделал дубль в матче против «Ньюкасла».

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год и вернулся в клуб в августе-2021. В 2008 году он выигрывал с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов.

Роналду проводит 177-й матч в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд Касильяса