Криштиану Роналду
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Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Ньюкасл

Роналду забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» после возвращения

5 часов назад

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла». Это его первая игра после возвращения в «МЮ».

Роналду забил в добавленное к первому тайму время. Реакция твиттера «Манчестер Юнайтед»:

Роналду стал самым возрастным с 2013 года игроком, который забивал за «МЮ». Он сделал это в возрасте 36 лет и 218 дней. Только Райан Гиггз и Пол Скоулз забивали позднее.

Последний раз Роналду забивал за «Манчестер Юнайтед» в мае 2009 года. С того момента прошло 12 лет и 124 дня.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 годы и вернулся в команду в августе-2021. До этого играл за «Ювентус».

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 45
Роналду 62
Фернандеш 80
Лингард 90
4:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манкильо 56
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Источник:
Гол.ру
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