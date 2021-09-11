Криштиану Роналду
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Роналду забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» после возвращения
5 часов назад
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла». Это его первая игра после возвращения в «МЮ».
Роналду забил в добавленное к первому тайму время. Реакция твиттера «Манчестер Юнайтед»:
Роналду стал самым возрастным с 2013 года игроком, который забивал за «МЮ». Он сделал это в возрасте 36 лет и 218 дней. Только Райан Гиггз и Пол Скоулз забивали позднее.
Последний раз Роналду забивал за «Манчестер Юнайтед» в мае 2009 года. С того момента прошло 12 лет и 124 дня.
Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 годы и вернулся в команду в августе-2021. До этого играл за «Ювентус».
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