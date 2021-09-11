Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ньюкасла». Это его первая игра за «МЮ» за 12 лет

Нападающий Криштиану Роналду последний раз играл за «Манчестер Юнайтед» в мае-2009. С того момента прошло 12 лет и 118 дней.

Роналду выйдет в стартовом составе на матч четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла». Игра пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 17:00 по московскому времени.