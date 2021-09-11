Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Ньюкасл

Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч против «Ньюкасла». Это его первая игра за «МЮ» за 12 лет

7 часов назад

Нападающий Криштиану Роналду последний раз играл за «Манчестер Юнайтед» в мае-2009. С того момента прошло 12 лет и 118 дней.

Роналду выйдет в стартовом составе на матч четвертого тура АПЛ против «Ньюкасла». Игра пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 17:00 по московскому времени.

  • Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в 2009 году и вернулся в августе-2021. Он выступал за команду с 2003 года.
  • В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и получил первый «Золотой мяч».
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 45
Роналду 62
Фернандеш 80
Лингард 90
4:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Манкильо 56
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Источник:
Opta
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