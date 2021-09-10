фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало ритм-танца, 11 сентября 2021 года
вчера, 20:12
Сборная России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах в Челябинске. Многие фигуристы на этом выступлении впервые покажут новые программы на олимпийский сезон.
Танцевальные дуэты откроют мероприятие ритм-танцем. Он начнется 11 сентября в 12:00 по Москве. Сразу три танцевальных дуэта пропустят выступления в Челябинске по медицинским показаниям.
На контрольных прокатах пройдет выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Весной они выиграли золото на ЧМ-2021.
Состав участников в танцах на льду
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