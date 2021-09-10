фигурное катание
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#фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало ритм-танца, 11 сентября 2021 года

вчера, 20:12

Сборная России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах в Челябинске. Многие фигуристы на этом выступлении впервые покажут новые программы на олимпийский сезон.

Танцевальные дуэты откроют мероприятие ритм-танцем. Он начнется 11 сентября в 12:00 по Москве. Сразу три танцевальных дуэта пропустят выступления в Челябинске по медицинским показаниям.

На контрольных прокатах пройдет выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Весной они выиграли золото на ЧМ-2021.

Состав участников в танцах на льду

Где смотреть ритм-танец

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Источник:
Гол.ру
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