Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало ритм-танца, 11 сентября 2021 года

Сборная России по фигурному катанию выступит на контрольных прокатах в Челябинске. Многие фигуристы на этом выступлении впервые покажут новые программы на олимпийский сезон.

Танцевальные дуэты откроют мероприятие ритм-танцем. Он начнется 11 сентября в 12:00 по Москве. Сразу три танцевальных дуэта пропустят выступления в Челябинске по медицинским показаниям.

На контрольных прокатах пройдет выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Весной они выиграли золото на ЧМ-2021.

Состав участников в танцах на льду

Где смотреть ритм-танец