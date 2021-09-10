фигурное катание
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#фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть ритм-танец, 11 сентября 2021 года

вчера, 20:07

В Челябинске пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. На этом мероприятии не выставляются оценки, но спортсмены показывают новые программы.

Ритм-танец у танцевальных дуэтов открывает контрольные прокаты в сезоне-2021/22. Выступления стартуют 11 сентября в 12:00 по Москве.

Официальный сайт Первого канала покажет все виды на контрольных прокатах в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

Состав участников в танцах на льду

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Первого канала
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