фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть ритм-танец, 11 сентября 2021 года
вчера, 20:07
В Челябинске пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. На этом мероприятии не выставляются оценки, но спортсмены показывают новые программы.
Ритм-танец у танцевальных дуэтов открывает контрольные прокаты в сезоне-2021/22. Выступления стартуют 11 сентября в 12:00 по Москве.
Официальный сайт Первого канала покажет все виды на контрольных прокатах в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые