Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: где смотреть ритм-танец, 11 сентября 2021 года

В Челябинске пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. На этом мероприятии не выставляются оценки, но спортсмены показывают новые программы.

Ритм-танец у танцевальных дуэтов открывает контрольные прокаты в сезоне-2021/22. Выступления стартуют 11 сентября в 12:00 по Москве.

Официальный сайт Первого канала покажет все виды на контрольных прокатах в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

Состав участников в танцах на льду