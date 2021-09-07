Россия
ЧМ-2022
Георгий Джикия
Дмитрий Баринов
Федор Смолов
Мальта
Сборная России при Карпине за три матча поменяла трех капитанов
07 сентября, 20:22
Нападающий Федор Смолов – капитан 🇷🇺 России на отборочный матч к ЧМ-2022 против Мальты. В прошлом игре с Кипром он отдал две голевые передачи, которые стали для него дебютными за сборную.
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Это третий матч России под руководством Валерия Карпина. Во всех играх команда выходила на поле с разными капитанами:
- Матч с 🇭🇷 Хорватией. Капитан – Георгий Джикия
- Матч с 🇨🇾 Кипром. Капитан – Дмитрий Баринов
- Матч с 🇲🇹 Мальтой. Капитан – Федор Смолов
Сборная России после пяти туров набрала 10 очков и лидирует в группе.
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