Россия
ЧМ-2022
Георгий Джикия
Дмитрий Баринов
Федор Смолов
Мальта
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Федор Смолов #ЧМ-2022 #Дмитрий Баринов #Мальта #Георгий Джикия

Сборная России при Карпине за три матча поменяла трех капитанов

07 сентября, 20:22

Нападающий Федор Смолов – капитан 🇷🇺 России на отборочный матч к ЧМ-2022 против Мальты. В прошлом игре с Кипром он отдал две голевые передачи, которые стали для него дебютными за сборную.

Какую музыку слушает Смолов: Канье, The Weeknd и еще 19 имен

Это третий матч России под руководством Валерия Карпина. Во всех играх команда выходила на поле с разными капитанами:

Сборная России после пяти туров набрала 10 очков и лидирует в группе.

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
При Карпине в сборной России постоянно кто-то травмируется. За неделю – минус шесть игроков
Карпин вызывает много (очень много!) игроков. Пока это главный тренд его работы в сборной России
Баринов давно мечтал о роли капитана России. Стал им уже в девятом матче за сборную
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Федор Смолов
#ЧМ-2022
#Дмитрий Баринов
#Мальта
#Георгий Джикия