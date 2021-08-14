Месси нет в заявке «ПСЖ» на матч со «Страсбуром»
10 августа Лионель Месси перешел в «ПСЖ». Всю самую важную информацию вы можете найти по ссылкам:
Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней
Как соцсети «ПСЖ» взорвались после Месси: +4 млн подписчиков в инстаграме за два дня, +1 млн в тиктоке за сутки
Как прошел первый день Месси в «ПСЖ»: четыре раза переодевался, проходил медосмотр в наушниках, жена показывала французскую фразу comme ci comme ca
Почему Месси в «ПСЖ» выбрал №30? Это в честь начала карьеры. Хотя Неймар сам предлагал отдать десятку
14 августа клуб сыграет со «Страсбуром», но в заявке «ПСЖ» на эту игру Месси не оказалось:
Le Parisien пишет, что Месси на поле в составе «ПСЖ» не стоит ждать минимум до 29 августа – тогда у команды запланирована игра с «Реймсом».