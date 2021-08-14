Месси нет в заявке «ПСЖ» на матч со «Страсбуром»

10 августа Лионель Месси перешел в «ПСЖ». Всю самую важную информацию вы можете найти по ссылкам:

Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней

Как соцсети «ПСЖ» взорвались после Месси: +4 млн подписчиков в инстаграме за два дня, +1 млн в тиктоке за сутки

Как прошел первый день Месси в «ПСЖ»: четыре раза переодевался, проходил медосмотр в наушниках, жена показывала французскую фразу comme ci comme ca

Почему Месси в «ПСЖ» выбрал №30? Это в честь начала карьеры. Хотя Неймар сам предлагал отдать десятку

14 августа клуб сыграет со «Страсбуром», но в заявке «ПСЖ» на эту игру Месси не оказалось: