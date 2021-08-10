Лионель Месси
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лионель Месси #ПСЖ

«Клуб соответствует моим амбициям». Первое интервью Месси в «ПСЖ»

вчера, 23:41

Лионель Месси официально стал игроком «ПСЖ». Он подписал двухлетний контракт.

Первые слова Месси в новом клубе:

«Рад начать в «ПСЖ» новую главу карьеры. В клубе все соответствует моим футбольным амбициям. Знаю, насколько здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Полон решимости помочь клубу и болельщикам сотворить нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле стадиона «Парк де Пренс».

Следующий матч «ПСЖ» проведет против «Страсбура» 14 августа, начало матча – в 22:00 по московскому времени.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как «ПСЖ» приобретает игроков за эти десять лет: 66 разных человек, €1,4 млрд на всех, 15 свободных агентов
Месси и Неймар – в каких они отношениях. Неймар ушел из «Барсы» из-за него? Он правда хочет видеть Месси в «ПСЖ»?
Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет
Париж суетился и ждал Месси уже в понедельник: сотни людей у аэропорта и вокруг стадиона. Месси тем временем: ходит дома в трусах
Важный нюанс об уходе Месси: закон запрещал играть за «Барселону» бесплатно или сокращать зарплату больше 50% – даже если он бы он сам хотел
Месси до ухода из «Барсы» сфоткался с игроками «ПСЖ». Теперь оправдывается: «Это случайное совпадение»
«Я хотел остаться, но не мог». Месси в слезах попрощался с «Барселоной» – под аплодисменты игроков и журналистов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лионель Месси
#ПСЖ