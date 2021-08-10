Лионель Месси
ПСЖ
«Клуб соответствует моим амбициям». Первое интервью Месси в «ПСЖ»
вчера, 23:41
Лионель Месси официально стал игроком «ПСЖ». Он подписал двухлетний контракт.
Первые слова Месси в новом клубе:
«Рад начать в «ПСЖ» новую главу карьеры. В клубе все соответствует моим футбольным амбициям. Знаю, насколько здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Полон решимости помочь клубу и болельщикам сотворить нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле стадиона «Парк де Пренс».
Следующий матч «ПСЖ» проведет против «Страсбура» 14 августа, начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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