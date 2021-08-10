«Клуб соответствует моим амбициям». Первое интервью Месси в «ПСЖ»

Лионель Месси официально стал игроком «ПСЖ». Он подписал двухлетний контракт.

Первые слова Месси в новом клубе:

«Рад начать в «ПСЖ» новую главу карьеры. В клубе все соответствует моим футбольным амбициям. Знаю, насколько здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Полон решимости помочь клубу и болельщикам сотворить нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле стадиона «Парк де Пренс».

Следующий матч «ПСЖ» проведет против «Страсбура» 14 августа, начало матча – в 22:00 по московскому времени.