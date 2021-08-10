Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Месси – игрок «ПСЖ»
вчера, 23:30
Это второй клуб в карьере Лионеля Месси. На взрослом уровне он выступал только за «Барселону».
Месси подписал двухлетний контракт с «ПСЖ». В соглашении есть опция продления на еще один год.
За «Барселону» Месси выступал с 2003 года, где стал 10-кратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионом и шесть раз взял «Золотой мяч».
Месси перешел в «ПСЖ» как свободный агент. 1 июля истек его контракт с «Барселоной». Стороны договорились о продлении, но этому помешали финансовые правила Примеры.
Месси на 50% снизил зарплату, чтобы продлить контракт с «Барселоной»
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