Месси – игрок «ПСЖ»

Это второй клуб в карьере Лионеля Месси. На взрослом уровне он выступал только за «Барселону».

Месси подписал двухлетний контракт с «ПСЖ». В соглашении есть опция продления на еще один год.

За «Барселону» Месси выступал с 2003 года, где стал 10-кратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионом и шесть раз взял «Золотой мяч».

Месси перешел в «ПСЖ» как свободный агент. 1 июля истек его контракт с «Барселоной». Стороны договорились о продлении, но этому помешали финансовые правила Примеры.

Месси на 50% снизил зарплату, чтобы продлить контракт с «Барселоной»