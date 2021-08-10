Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Месси – игрок «ПСЖ»

вчера, 23:30

Это второй клуб в карьере Лионеля Месси. На взрослом уровне он выступал только за «Барселону».

Месси подписал двухлетний контракт с «ПСЖ». В соглашении есть опция продления на еще один год.

За «Барселону» Месси выступал с 2003 года, где стал 10-кратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионом и шесть раз взял «Золотой мяч».

Месси перешел в «ПСЖ» как свободный агент. 1 июля истек его контракт с «Барселоной». Стороны договорились о продлении, но этому помешали финансовые правила Примеры.

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