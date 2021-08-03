Олимпиада-2020: результаты одиннадцатого дня – 3 августа 2021 года

В одиннадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов наград. Россия добавила две медали (золото и бронза) в общий зачет и осталась на пятом месте:

🥇 Муса Евлоев – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в весе до 97 кг.

🥉 Никита Нагорный выиграл бронзу в соревнованиях на перекладине по спортивной гимнастике.

Медальный зачет Олимпиады-2020

3 августа

Спортивная гимнастика

Параллельные брусья, мужчины:

1. 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань.

2. 🇩🇪 Лукас Даузер.

3. 🇹🇷 Ферхат Аричан.

Бревно, женщины:

1. 🇨🇳 Гуань Ченьчень.

2. 🇨🇳 Тань Цзясинь.

3. 🇺🇸 Симона Байлс.

Главная гимнастка пропустила почти всю Олимпиаду из-за психических проблем. Вернулась – и сразу рекордная медаль

Перекладина, мужчины:

1. 🇯🇵 Дайки Хашимото.

2. 🇭🇷 Тин Србич.

3. 🇷🇺 Никита Нагорный.

Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали

Легкая атлетика

Прыжок в длину, женщины:

1. 🇩🇪 Малайка Михамбо.

2. 🇺🇸 Бритни Рис.

3. 🇳🇬 Эсе Бруме.

400 м с барьерами, мужчины:

1. 🇳🇴 Карстен Вархольм.

2. 🇺🇸 Рай Бенджамин.

3. 🇧🇷 Алисон дос Сантос.

Норвежский легкоатлет установил новый великий рекорд. Назвал себя маньяком тренировок и разорвал майку

Прыжок с шестом, мужчины:

1. 🇸🇪 Арман Дюплантис.

2. 🇺🇸 Крис Нильсен.

3. 🇧🇷 Тьяго Браз да Силва.

Метание молота, женщины:

1. 🇵🇱 Анита Влодарчик.

2. 🇨🇳 Ван Чжэн.

3. 🇵🇱 Мальвина Копрон.

800 м, женщины:

1. 🇺🇸 Атинг Му.

2. 🇬🇧 Кили Ходжкинсон.

3. 🇺🇸 Рэйвин Роджерс.

200 м, женщины:

1. 🇯🇲 Элейн Томпсон-Хера.

2. 🇳🇦 Кристин Мбома.

3. 🇺🇸 Габриэль Томас.

Бегун Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы ахилла. Россия потеряла еще одного претендента на медаль

Бокс

Полулегкий вес, мужчины:

3. 🇨🇺 Ласаро Альварес.

3. 🇬🇭 Самуэль Таки.

Тяжелый вес, мужчины:

3. 🇳🇿 Дэвид Ньика.

3. 🇧🇷 Абнер Тейшейра.

Полулегкий вес, женщины:

1. 🇯🇵 Сэна Ириэ.

2. 🇵🇭 Нести Петесио.

Полусредний вес, мужчины:

1. 🇨🇺 Роньель Иглесиас.

2. 🇬🇧 Пэт Маккормак.

Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады и призвал к отстранению судьи. Тот отдал все три раунда сопернику

Гребля на байдарках и каноэ

Байдарки-одиночники, 200 м, женщины:

1. 🇳🇿 Лиза Кэррингтон.

2. 🇪🇸 Тереза Портела.

3. 🇩🇰 Эмма Йоргенсен.

Каноэ-двойки, 1000 м, мужчины:

1. 🇨🇺 Куба.

2. 🇨🇳 Китай.

3. 🇩🇪 Германия.

Байдарки-одиночники, 1000 м, мужчины:

1. 🇭🇺 Балинт Копаш.

2. 🇭🇺 Адам Варга.

3. 🇵🇹 Фернанду Пимента.

Байдарки-двойки, 500 м, женщины:

1. 🇳🇿 Новая Зеландия.

2. 🇵🇱 Польша.

3. 🇭🇺 Венгрия.

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, мужчины:

1. 🇨🇳 Се Сыи.

2. 🇨🇳 Ван Цзунъюань.

3. 🇬🇧 Джек Лоу.

Трековый велоспорт

Командное преследование, женщины:

1. 🇩🇪 Германия.

2. 🇬🇧 Великобритания.

3. 🇺🇸 США.

Командный спринт, мужчины:

1. 🇳🇱 Нидерланды.

2. 🇬🇧 Великобритания.

3. 🇫🇷 Франция.

Парусный спорт

49-й FX:

1. 🇧🇷 Мартин Граэл – Кахена Кунце.

2. 🇩🇪 Тина Лутц – Сюзанн Бейке.

3. 🇳🇱 Аннемик Беккеринг – Аннетт Дойц.

49-й:

1. 🇬🇧 Дилан Флетчер – Стюарт Битхелл.

2. 🇳🇿 Петер Бурлинг – Блэр Тьюк.

3. 🇩🇪 Эрик Хейл – Томас Плессель.

Финн:

1. 🇬🇧 Джайлс Скотт.

2. 🇭🇺 Берец Жомбор.

3. 🇪🇸 Хоан Кардона Мендес.

Накра 17:

1. 🇮🇹 Руджеро Тита и Катерина Банти.

2. 🇬🇧 Джон Гимсон – Анна Бернет.

3. 🇩🇪 Пауль Кольхофф – Алиса Штулеммер.

Тяжелая атлетика

До 109 кг, мужчины:

1. 🇺🇿 Акбар Джураев.

2. 🇦🇲 Симон Мартиросян.

3. 🇱🇻 Артурс Плесниекс.

Борьба

Греко-римская борьба, до 77 кг, мужчины:

1. 🇭🇺 Тамаш Леринц.

2. 🇰🇬 Акжол Махмудов.

3. 🇦🇿 Рафик Гусейнов.

3. 🇯🇵 Сехэи Ябику.

Греко-римская борьба, до 97 кг, мужчины:

1. 🇷🇺 Муса Евлоев.

2. 🇦🇲 Артур Алексанян.

3. 🇮🇷 Мохаммад Сарави.

3. 🇵🇱 Тадеуш Михалик.

Золото России в борьбе: победа над фаворитом, который боролся через боль из-за травмы

Вольная борьба, до 68 кг, женщины:

1. 🇺🇸 Тамира Менса.

2. 🇳🇬 Блессинг Оборудуду.

3. 🇰🇬 Мээрим Жуманазарова.

3. 🇺🇦 Алла Черкасова.

Другие события: