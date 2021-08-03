Олимпиада-2020: результаты одиннадцатого дня – 3 августа 2021 года
В одиннадцатый день Олимпиады-2020 разыграно 28 комплектов наград. Россия добавила две медали (золото и бронза) в общий зачет и осталась на пятом месте:
- 🥇 Муса Евлоев – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в весе до 97 кг.
- 🥉 Никита Нагорный выиграл бронзу в соревнованиях на перекладине по спортивной гимнастике.
Медальный зачет Олимпиады-2020
3 августа
Спортивная гимнастика
Параллельные брусья, мужчины:
1. 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань.
2. 🇩🇪 Лукас Даузер.
3. 🇹🇷 Ферхат Аричан.
Бревно, женщины:
1. 🇨🇳 Гуань Ченьчень.
2. 🇨🇳 Тань Цзясинь.
3. 🇺🇸 Симона Байлс.
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Перекладина, мужчины:
1. 🇯🇵 Дайки Хашимото.
2. 🇭🇷 Тин Србич.
3. 🇷🇺 Никита Нагорный.
Нагорный выступал на Олимпиаде с температурой и камнями в почках. Он взял три медали
Легкая атлетика
Прыжок в длину, женщины:
1. 🇩🇪 Малайка Михамбо.
2. 🇺🇸 Бритни Рис.
3. 🇳🇬 Эсе Бруме.
400 м с барьерами, мужчины:
1. 🇳🇴 Карстен Вархольм.
2. 🇺🇸 Рай Бенджамин.
3. 🇧🇷 Алисон дос Сантос.
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Прыжок с шестом, мужчины:
1. 🇸🇪 Арман Дюплантис.
2. 🇺🇸 Крис Нильсен.
3. 🇧🇷 Тьяго Браз да Силва.
Метание молота, женщины:
1. 🇵🇱 Анита Влодарчик.
2. 🇨🇳 Ван Чжэн.
3. 🇵🇱 Мальвина Копрон.
800 м, женщины:
1. 🇺🇸 Атинг Му.
2. 🇬🇧 Кили Ходжкинсон.
3. 🇺🇸 Рэйвин Роджерс.
200 м, женщины:
1. 🇯🇲 Элейн Томпсон-Хера.
2. 🇳🇦 Кристин Мбома.
3. 🇺🇸 Габриэль Томас.
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Бокс
Полулегкий вес, мужчины:
3. 🇨🇺 Ласаро Альварес.
3. 🇬🇭 Самуэль Таки.
Тяжелый вес, мужчины:
3. 🇳🇿 Дэвид Ньика.
3. 🇧🇷 Абнер Тейшейра.
Полулегкий вес, женщины:
1. 🇯🇵 Сэна Ириэ.
2. 🇵🇭 Нести Петесио.
Полусредний вес, мужчины:
1. 🇨🇺 Роньель Иглесиас.
2. 🇬🇧 Пэт Маккормак.
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Гребля на байдарках и каноэ
Байдарки-одиночники, 200 м, женщины:
1. 🇳🇿 Лиза Кэррингтон.
2. 🇪🇸 Тереза Портела.
3. 🇩🇰 Эмма Йоргенсен.
Каноэ-двойки, 1000 м, мужчины:
1. 🇨🇺 Куба.
2. 🇨🇳 Китай.
3. 🇩🇪 Германия.
Байдарки-одиночники, 1000 м, мужчины:
1. 🇭🇺 Балинт Копаш.
2. 🇭🇺 Адам Варга.
3. 🇵🇹 Фернанду Пимента.
Байдарки-двойки, 500 м, женщины:
1. 🇳🇿 Новая Зеландия.
2. 🇵🇱 Польша.
3. 🇭🇺 Венгрия.
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, мужчины:
1. 🇨🇳 Се Сыи.
2. 🇨🇳 Ван Цзунъюань.
3. 🇬🇧 Джек Лоу.
Трековый велоспорт
Командное преследование, женщины:
1. 🇩🇪 Германия.
2. 🇬🇧 Великобритания.
3. 🇺🇸 США.
Командный спринт, мужчины:
1. 🇳🇱 Нидерланды.
2. 🇬🇧 Великобритания.
3. 🇫🇷 Франция.
Парусный спорт
49-й FX:
1. 🇧🇷 Мартин Граэл – Кахена Кунце.
2. 🇩🇪 Тина Лутц – Сюзанн Бейке.
3. 🇳🇱 Аннемик Беккеринг – Аннетт Дойц.
49-й:
1. 🇬🇧 Дилан Флетчер – Стюарт Битхелл.
2. 🇳🇿 Петер Бурлинг – Блэр Тьюк.
3. 🇩🇪 Эрик Хейл – Томас Плессель.
Финн:
1. 🇬🇧 Джайлс Скотт.
2. 🇭🇺 Берец Жомбор.
3. 🇪🇸 Хоан Кардона Мендес.
Накра 17:
1. 🇮🇹 Руджеро Тита и Катерина Банти.
2. 🇬🇧 Джон Гимсон – Анна Бернет.
3. 🇩🇪 Пауль Кольхофф – Алиса Штулеммер.
Тяжелая атлетика
До 109 кг, мужчины:
1. 🇺🇿 Акбар Джураев.
2. 🇦🇲 Симон Мартиросян.
3. 🇱🇻 Артурс Плесниекс.
Борьба
Греко-римская борьба, до 77 кг, мужчины:
1. 🇭🇺 Тамаш Леринц.
2. 🇰🇬 Акжол Махмудов.
3. 🇦🇿 Рафик Гусейнов.
3. 🇯🇵 Сехэи Ябику.
Греко-римская борьба, до 97 кг, мужчины:
1. 🇷🇺 Муса Евлоев.
2. 🇦🇲 Артур Алексанян.
3. 🇮🇷 Мохаммад Сарави.
3. 🇵🇱 Тадеуш Михалик.
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Вольная борьба, до 68 кг, женщины:
1. 🇺🇸 Тамира Менса.
2. 🇳🇬 Блессинг Оборудуду.
3. 🇰🇬 Мээрим Жуманазарова.
3. 🇺🇦 Алла Черкасова.
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