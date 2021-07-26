Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после третьего дня: Россия – четвертая, лидирует Китай

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В третий день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект медалей. Пять из них получили российские спортсмены:

Лидирует в общем зачете Китай. У него 18 медалей: шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых. В топ-3 входят США (14) и Япония (13).

27 июля разыграют 22 комплекта медалей. Полную таблицу с медалями можно посмотреть здесь.

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Источник:
Гол.ру
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