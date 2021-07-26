Олимпиада-2020
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🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после третьего дня: Россия – четвертая, лидирует Китай
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В третий день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект медалей. Пять из них получили российские спортсмены:
- 🥉 Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли бронзу в синхронных прыжках с вышки.
- 🥇 🥈 София Поздняковавыиграла золото в фехтовании на сабле, Софью Великую – серебро.
- 🥇 Россия выиграла первое за 25 лет золото в командном многоборье.
- 🥇 Максим Храмцов выиграл первое в истории России золото по тхэквондо.
Лидирует в общем зачете Китай. У него 18 медалей: шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых. В топ-3 входят США (14) и Япония (13).
27 июля разыграют 22 комплекта медалей. Полную таблицу с медалями можно посмотреть здесь.
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