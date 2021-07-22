Эриксен не сыграет в Серии А, если ему не уберут кардиовертер-дефибриллятор

Кристиан Эриксен пережил остановку сердца в матче Дании и Финляндии. Он больше не играл за сборную на Евро-2020. В больнице Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор.

На клубном уровне Эриксен принадлежит «Интеру». Его контракт действует до 30 июня 2024 года. Эриксену 29 лет.

CTS (научно-технический комитет) обычно готовит меры для спорта в Италии во время пандемии коронавируса. Сейчас он анализирует ситуацию с Эриксеном.

На Radio Kiss Kiss состоялось выступление главного врача CTS Франческо Браконаро: «Кристиану Эриксену нельзя давать полную свободу на игру в Италии. Если у игрока удален дефибриллятор, это подтверждает возможность устранения патологии. Тогда он может вернуться к игре за «Интер».

Такой же кардиовертер-дефибриллятор установлен у Дэйли Блинда. Блинд может играть за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, но не получил бы одобрение на игру в Серии А.