Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Кристиан Эриксен выписан из больницы после операции. Он потерял сознание во время матча Дании
час назад
Кристиан Эриксен выписан через шесть дней после госпитализации. За это время он перенес операцию – ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
Эриксен приехал в расположение сборной Дании, а потом покинул его и отправился домой к семье. «Операция прошла хорошо, и я хорошо себя чувствую в сложившейся ситуации», – сказал Эриксен.
- Эриксен потерял сознание во время матча Евро между Финляндией и Данией 12 июня.
- Позже стало известно, что он пережил остановку сердца. Врачи реанимириовали его на поле и потом доставили в больницу.
- В ближайшем матче Дании 21 июня Эриксен точно не сыграет. Когда он вернется на поле, неизвестно. Никаких официальных сообщений о сроках его восстановления нет.
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