Кристиан Эриксен выписан из больницы после операции. Он потерял сознание во время матча Дании

Кристиан Эриксен выписан через шесть дней после госпитализации. За это время он перенес операцию – ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

Эриксен приехал в расположение сборной Дании, а потом покинул его и отправился домой к семье. «Операция прошла хорошо, и я хорошо себя чувствую в сложившейся ситуации», – сказал Эриксен.