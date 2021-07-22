Олимпиада-2020
Ришарлисон
Германия
Бразилия
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#Олимпиада-2020 #Ришарлисон #Германия #Бразилия

Бразилия выиграла у Германии на Олимпиаде-2020. Ришарлисон оформил хет-трик

3 часа назад

Сборная Бразилии обыграла Германию со счетом 4:2 на Олимпиаде-2020. Она вела со счетом 3:0. Ришарлисон забил три гола за первые 30 минут матча.

В первом тайме Кунья не реализовал пенальти. Его удар отбил вратарь Германии Флориан Мюллер.

В других матчах Олимпиады-2020 Франция проиграла Мексике (1:4), а Испания сыграла вничью с Египтом (0:0).

Бразилия и Германия играют в одной группе с Кот-д’Ивуаром и Саудовской Аравией. На турнире принимают участие игроки не старше 23 лет. Для каждой сборной есть три исключения.

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Источник:
Гол.ру
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