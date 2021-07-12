Евро-2020
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🇮🇹🏴 Италия по пенальти победила Англию в финале Евро-2020
вчера, 00:54
Финал Евро-2020 прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время закончилось со счетом 1:1.
На «Уэмбли» попала группа болельщиков без билетов. Еще один – выскочил на поле во время матча
До этого Англия ни разу не побеждала Италию на крупных турнирах. Команды по два раза играли на чемпионатах мира и Европы.
События игры:
- За весь матч Англия пробила только раз в створ. На второй минуте забил Люк Шоу. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы – 1:57.
- Италия впервые за 19 матчей пропустила первой. Такого не было с осени 2020 года.
- У Италии забил Леонардо Бонуччи – самый возрастной автор гола в истории финалов Евро.
Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Она четыре раза попадала в финал Евро.
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