🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Италия по пенальти победила Англию в финале Евро-2020

Финал Евро-2020 прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время закончилось со счетом 1:1.

На «Уэмбли» попала группа болельщиков без билетов. Еще один – выскочил на поле во время матча

До этого Англия ни разу не побеждала Италию на крупных турнирах. Команды по два раза играли на чемпионатах мира и Европы.

События игры: