Италия
Евро-2020
Люк Шоу
Англия
Италия впервые за 19 матчей пропустила первой. В финале Евро-2020
11 июля, 22:30
Англия забила Италии в финале Евро-2020. Это сделал Люк Шоу на второй минуте – это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы (1:57).
- Италия прервала серию из 18 матчей, когда не пропускала первой. Последний раз итальянцы были отыгрывающимися в сентябре-2020 против Боснии и Герцеговины (1:1).
- Беспроигрышная серия Италии составляет 33 матча. Последний раз она проигрывала в 2018 году.
- Для Италии это четвертый финал Евро в истории. Единственная победа – в 1968 году.
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