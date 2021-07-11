Италия впервые за 19 матчей пропустила первой. В финале Евро-2020

Англия забила Италии в финале Евро-2020. Это сделал Люк Шоу на второй минуте – это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы (1:57).

Италия прервала серию из 18 матчей, когда не пропускала первой. Последний раз итальянцы были отыгрывающимися в сентябре-2020 против Боснии и Герцеговины (1:1).

Беспроигрышная серия Италии составляет 33 матча. Последний раз она проигрывала в 2018 году.

Для Италии это четвертый финал Евро в истории. Единственная победа – в 1968 году.