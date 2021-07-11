Италия
Евро-2020
Люк Шоу
Англия
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#Италия #Евро-2020 #Англия #Люк Шоу

Италия впервые за 19 матчей пропустила первой. В финале Евро-2020

11 июля, 22:30

Англия забила Италии в финале Евро-2020. Это сделал Люк Шоу на второй минуте – это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы (1:57).

  • Италия прервала серию из 18 матчей, когда не пропускала первой. Последний раз итальянцы были отыгрывающимися в сентябре-2020 против Боснии и Герцеговины (1:1).
  • Беспроигрышная серия Италии составляет 33 матча. Последний раз она проигрывала в 2018 году.
  • Для Италии это четвертый финал Евро в истории. Единственная победа – в 1968 году.
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Squawka Football
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