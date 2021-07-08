Евро-2020
Италия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Италия

🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020

08 июля, 00:36

На Евро-2020 завершились полуфинальные матчи:

Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30

В финале сыграют Италия и Англия. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».

Англия впервые вышла в финал Евро. Это 13-я сборная, которая вышла в финал чемпионата Европы, и новая с 2004 года после Португалии и Греции.

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Источник:
Гол.ру
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