Евро-2020
Италия
Англия
🇮🇹🏴 Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020
08 июля, 00:36
На Евро-2020 завершились полуфинальные матчи:
В финале сыграют Италия и Англия. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».
Англия впервые вышла в финал Евро. Это 13-я сборная, которая вышла в финал чемпионата Европы, и новая с 2004 года после Португалии и Греции.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые