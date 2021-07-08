🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020

В финале сыграют Италия и Англия. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Россия 1».

Англия впервые вышла в финал Евро. Это 13-я сборная, которая вышла в финал чемпионата Европы, и новая с 2004 года после Португалии и Греции.