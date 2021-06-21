Евро-2020
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🇺🇦🇦🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Украина – Австрия, 21 июня 2021 года
4 часа назад
В последнем туре группы С на Евро-2020 встретятся команды Украины и Австрии, игра состоится в Бухаресте. Украинцам хватит ничьей для второго места, Австрии необходимо побеждать. Сейчас у них равенство по очкам, но Украина стоит выше по разнице мячей.
Ориентировочные составы:
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Шапаренко, Степаненко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Малиновский.
Австрия: Бахманн – Драгович, Линхарт, Хинтереггер – Лайнер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Ульмер – Калайджич, Баумгартнер.
Где смотреть матч Украина – Австрия
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