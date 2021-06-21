Евро-2020
Украина
Австрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Украина #Австрия

🇺🇦🇦🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Украина – Австрия, 21 июня 2021 года

4 часа назад

В последнем туре группы С на Евро-2020 встретятся команды Украины и Австрии, игра состоится в Бухаресте. Украинцам хватит ничьей для второго места, Австрии необходимо побеждать. Сейчас у них равенство по очкам, но Украина стоит выше по разнице мячей.

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Шапаренко, Степаненко, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Малиновский.

Австрия: Бахманн – Драгович, Линхарт, Хинтереггер – Лайнер, Лаймер, Алаба, Забитцер, Ульмер – Калайджич, Баумгартнер.

Где смотреть матч Украина – Австрия

Прогноз на матч Украина – Австрия

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Ярмоленко – читер сборной Украины. Играет и забивает там чаще, чем в клубе
Топ-гол Украины. Игрок в падении после углового отдал решающий пас пяткой
«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело и дисквалифицировал его на матч
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Украина
#Австрия