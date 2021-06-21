Евро-2020
Украина
Австрия
Евро-2020: прогноз на матч Украина – Австрия, 21 июня 2021 года
2 часа назад
В матче третьего тура Евро-2020 группы С Украина сыграет с Австрией. Украинцы с тремя очками занимают второе место в группе и претендует на прямой выход в плей-офф. Для этого ей хватит ничьей.
Матч пройдет в Бухаресте. Котировки букмекеров:
Победа Украина – 3.40.
Ничья – 2.00.
Победа Австрии – 3.90.
Во сколько начало матча Украина – Австрия
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