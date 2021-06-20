Евро-2020: во сколько начало матча Украина – Австрия, 21 июня 2021 года

Украина и Австрия сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2020. Игра начнется 21 июня в 19:00 по московскому времени.

Украина имеет три очка и занимает второе место в группе С. Австрия набрала столько же, но уступает Украине по количеству голов.

Если команды сыграют вничью, Украина гарантированно выйдет в плей-офф со второго места. Нидерланды обеспечили себе первое место в группе.