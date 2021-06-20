Евро-2020
Украина
Австрия
Евро-2020: где смотреть матч Украина – Австрия, 21 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
46 минут назад
Украина и Австрия встретятся в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Игра стартует 21 июня в 19:00 по Москве.
«Россия 1» проведет прямую трансляцию матча. Она начнется в 18:50 по московскому времени. Игру можно посмотреть и на платформе «Смотрим».
Украине достаточно ничьей для выхода из группы на Евро-2020 со второго места. В случае поражения она останется третьей, но с тремя очками и отрицательной разницей голов.
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