Евро-2020
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#Евро-2020 #Россия #Дания #Бельгия #Украина #Нидерланды #Финляндия #Северная Македония #Австрия

Расписание Евро на 21 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

24 минуты назад

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 21 июня в группах В и С пройдут матчи третьего тура.

Голландия досрочно вышла из группы. Украина и Австрия набрали по три очка и претендуют на выход в плей-офф со второго места. Северная Македония останется последней.

Бельгия досрочно вышла в плей-офф. Россия идет на втором месте с тремя очками.

Матчи 1/8 финала Евро-2020 начнутся с 26 июня.

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Источник:
Гол.ру
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