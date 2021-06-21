Расписание Евро на 21 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 21 июня в группах В и С пройдут матчи третьего тура.

21 июня, 19:00 по московскому времени. Украина – Австрия

21 июня, 19:00 по московскому времени. Северная Македония – Нидерланды

Голландия досрочно вышла из группы. Украина и Австрия набрали по три очка и претендуют на выход в плей-офф со второго места. Северная Македония останется последней.

21 июня, 22:00 по московскому времени. Россия – Дания

21 июня, 22:00 по московскому времени. Финляндия – Бельгия

Бельгия досрочно вышла в плей-офф. Россия идет на втором месте с тремя очками.

Матчи 1/8 финала Евро-2020 начнутся с 26 июня.