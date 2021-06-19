Евро-2020: где смотреть матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Италия и Уэльс открывают программу третьего тура в группе Е Евро-2020. После двух матчей итальянцы возглавляют группу – у них 6 очков, 6 забитых голов и 0 пропущенных. У Уэльса ситуация чуть хуже – 4 балла в активе, ничья и победа, 3 забитых гола и пропущенный.

Италия и Уэльс сыграют на «Стадио Олимпико» в Риме. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1». Начало трансляции – в 18:50 по московскому времени.

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года