Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Уэльс

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года

22 минуты назад

Последние пять встреч Италии и Уэльса во всех турнирах:

  • 4 победы итальянцев.
  • 1 победа валлийцев.
  • Общий счет – 14:2 в пользу Италии.

На Евро-2020 эти сборные встретятся впервые за 18 лет. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 18:50 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: прогноз на матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года

Италия
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Уэльс
Источник:
Гол
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