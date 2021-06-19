Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года

Последние пять встреч Италии и Уэльса во всех турнирах:

4 победы итальянцев.

1 победа валлийцев.

Общий счет – 14:2 в пользу Италии.

На Евро-2020 эти сборные встретятся впервые за 18 лет. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 18:50 по московскому времени.

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Евро-2020: прогноз на матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года