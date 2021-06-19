Евро-2020
Италия
Уэльс
Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года
22 минуты назад
Последние пять встреч Италии и Уэльса во всех турнирах:
- 4 победы итальянцев.
- 1 победа валлийцев.
- Общий счет – 14:2 в пользу Италии.
На Евро-2020 эти сборные встретятся впервые за 18 лет. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 18:50 по московскому времени.
Евро-2020: где смотреть матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: прогноз на матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые