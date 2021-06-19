Евро-2020: прогноз на матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года

Во всех турнирах Италия и Уэльс встречались 9 раз. Первый матч состоялся в 1965-м, последний – в 2003-м. Семь раз побеждали итальянцы, дважды – валлийцы. Общий счет во всех встречах – 23:5 в пользу Италии.

20 июня Италия и Уэльс сыграют в рамках группового этапа Евро-2020. Котировки букмекеров:

Победа Италии – 1.51.

Ничья – 4.10.

Победа Уэльса – 7.40.

Евро-2020: где смотреть матч Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Италия – Уэльс, 20 июня 2021 года