Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Португалия #Франция #Польша #Германия #Венгрия

Расписание Евро на 19 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

43 минуты назад

Чемпионат Евро-2020 стартовал 11 июня, и это его девятый игровой день. Сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа.

Полное расписание:

После первого тура положение в таблице группы F выглядит так. Португалия – первая (3 очка). Дальше идут: Франция (3), Германия (0) и Венгрия (0).

Испания в первом туре сыграла вничью с Швецией и идет на третьей строчке. У поляков 0 очков, они – четвертые.

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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Гол
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