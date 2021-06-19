Расписание Евро на 19 июня – календарь матчей Евро-2020 на день

Чемпионат Евро-2020 стартовал 11 июня, и это его девятый игровой день. Сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа.

Полное расписание:

16:00. Группа F. Венгрия – Франция.

19:00. Группа F. Португалия – Германия.

22:00. Группа Е. Испания – Польша.

После первого тура положение в таблице группы F выглядит так. Португалия – первая (3 очка). Дальше идут: Франция (3), Германия (0) и Венгрия (0).

Испания в первом туре сыграла вничью с Швецией и идет на третьей строчке. У поляков 0 очков, они – четвертые.

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020