Евро-2020
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Расписание Евро на 19 июня – календарь матчей Евро-2020 на день
43 минуты назад
Чемпионат Евро-2020 стартовал 11 июня, и это его девятый игровой день. Сегодня пройдут матчи второго тура группового этапа.
Полное расписание:
- 16:00. Группа F. Венгрия – Франция.
- 19:00. Группа F. Португалия – Германия.
- 22:00. Группа Е. Испания – Польша.
После первого тура положение в таблице группы F выглядит так. Португалия – первая (3 очка). Дальше идут: Франция (3), Германия (0) и Венгрия (0).
Испания в первом туре сыграла вничью с Швецией и идет на третьей строчке. У поляков 0 очков, они – четвертые.
Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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