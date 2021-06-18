Евро-2020: где смотреть матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

19 июня в матче второго тура группы F встретятся сборный Португалии и Германии. Португальцы после первого матча занимают первую строчку с 3 очками. Немцы – третьи, у них 0 баллов.

Это первая встреча команд с 2014 года – тогда Германия победила со счетом 4:0.

Сейчас команды сыграют в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» в рамках Евро-2020. Прямую трансляцию покажет Первый канал, старт – в 18:45 по московскому времени.