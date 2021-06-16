Антонио Рюдигер
Евро-2020
Поль Погба
Германия
Франция
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#Антонио Рюдигер #Евро-2020 #Франция #Германия #Поль Погба

Кажется, защитник Германии Рюдигер укусил Погба (или нет?). Погба кричал громко

18 минут назад

В матче Германии и Франции на Евро-2020 случился странный эпизод. Защитник Германии Антонио Рюдигер прихватил сзади Поля Погба. И, кажется, пытался укусить. Погба закричал и попросил судью обратить внимание на этот момент. Но Рюдигер не получил никакого наказания.

Вот момент, когда Рюдигер был максимально близок к Погба.

В соцсетях шутят и, конечно же, вспоминают Луиса Суареса.

«Рюдигер кусает Погба и сжимает его соски?»

«Мы должны себя спрашивать, почему Погба так сексуально привлекателен для Рюдигера».

«Рюдигер смотрит на Погба: «Может быть, он любит боль?»

«Погба и Рюдигер весь матч»

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