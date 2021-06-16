Антонио Рюдигер
Евро-2020
Поль Погба
Германия
Франция
Кажется, защитник Германии Рюдигер укусил Погба (или нет?). Погба кричал громко
18 минут назад
В матче Германии и Франции на Евро-2020 случился странный эпизод. Защитник Германии Антонио Рюдигер прихватил сзади Поля Погба. И, кажется, пытался укусить. Погба закричал и попросил судью обратить внимание на этот момент. Но Рюдигер не получил никакого наказания.
Вот момент, когда Рюдигер был максимально близок к Погба.
В соцсетях шутят и, конечно же, вспоминают Луиса Суареса.
«Рюдигер кусает Погба и сжимает его соски?»
«Мы должны себя спрашивать, почему Погба так сексуально привлекателен для Рюдигера».
«Рюдигер смотрит на Погба: «Может быть, он любит боль?»
«Погба и Рюдигер весь матч»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые