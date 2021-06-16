Кажется, защитник Германии Рюдигер укусил Погба (или нет?). Погба кричал громко

В матче Германии и Франции на Евро-2020 случился странный эпизод. Защитник Германии Антонио Рюдигер прихватил сзади Поля Погба. И, кажется, пытался укусить. Погба закричал и попросил судью обратить внимание на этот момент. Но Рюдигер не получил никакого наказания.

Вот момент, когда Рюдигер был максимально близок к Погба.